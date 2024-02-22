الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بلينكن: استثمرنا مليارات الدولار لدعم الأمن الغذائى حول العالم

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل على بناء شراكات فعالة مع العديد من شركائها، مشيرًا إلى أن هناك مجالات كثيرة متاحة للشراكة مع البرازيل ذات صلة بالأمن الغذائي.

وأضاف بلينكن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات مجموعة العشرين، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة استثمرت مليارات الدولار لدعم الأمن الغذائي حول العالم، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على تطوير سلاسل الإمداد ولدينا مع البرازيل شراكات متعددة وفعالة لتعزيز الصادرات والواردات.

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع البرازيل ونعمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة لا سيما تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي، مضيفًا: “كان لدينا لقاء مع عدد من الدول على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لتعزيز الموقف الأمني في هايتي”.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة البرازيل الأمن الغذائي

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