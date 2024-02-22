الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ماكرون يستضيف عددًا من الزعماء الأوروبيين لدعم أوكرانيا الإثنين المقبل

ماكرون
ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يستضيف الإثنين المقبل عددا من الزعماء الأوروبيين وممثلي الحكومات في اجتماع لتعزيز التعاون بين الشركاء لدعم أوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أكد ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية، أن استمرار الاحتلال وبناء المستوطنات يقوّض إقامة دولة فلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح ممثل فرنسا أمام العدل الدولية أن الفلسطينيين لهم الحق في تقرير المصير، فلم تعد قضية للنقاش والمحكمة أكدت عليه في قرارها عام 2004.

القاهرة الإخبارية الإليزيه ماكرون الزعماء الأوروبيين دعم أوكرانيا

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