موسكو توسّع القائمة السوداء لمواطنى أوروبا الممنوعين من دخول أراضيها

وسّعت روسيا القائمة السوداء لمواطني أوروبا الممنوعين من دخول أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي سياقٍ آخر، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إن الولايات المتحدة لا تسمح بإرساء السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف"ميدفيديف"، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كييف مدينة روسية يحكمها أعداء روسيا، ونظام كييف يجب أن يسقط، لافتًا إلى أنه لا يستبعد الوصول عسكريًا إلى كييف لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.