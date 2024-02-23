الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية على موسكو غير قانونية

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات الأوروبية على موسكو غير قانونية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحرب الروسية الشاملة للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير .2022

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، وقالت، عبر موقع "إكس"، تويتر سابقًا، إن مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي "الضغط مرتفعًا على الكرملين".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن واشنطن ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسئول عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

القاهرة الإخبارية الخارجية الروسية العقوبات الأوروبية موسكو

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