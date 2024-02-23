الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية على موسكو غير قانونية

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات الأوروبية على موسكو غير قانونية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، قبيل حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحرب الروسية الشاملة للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير .2022

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، وقالت، عبر موقع "إكس"، تويتر سابقًا، إن مجموعة العقوبات الأخيرة ستبقي "الضغط مرتفعًا على الكرملين".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن واشنطن ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسئول عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.