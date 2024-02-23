القاهرة الإخبارية: مستوطنون يطلقون النار تجاه مركبة جنوب نابلس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بقيام مستوطنين إسرائيليين بإطلاق النار تجاه مركبة في جنوب نابلس بالضفة الغربية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 8 آخرين في عملية اطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن منفذا إطلاق النار بمعاليه أدوميم شقيقان من بيت لحم وهوية المنفذ الثالث لا تزال مجهولة.

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة.