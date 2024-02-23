القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل أعمال الحفر وتدمير المنازل شرق حى الزيتون بغزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمال الحفر وتدمير المنازل في منطقة شرق حي الزيتون بقطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن جيش الاحتلال يستهدف فلسطينيين نازحين في مدرسة بحي الزيتون ويجبرهم على النزوح إلى غرب مدينة غزة.

وقبل قليل، ذكرت فصائل فلسطينية، أنها نجحت في إيقاع أفراد قوة إسرائيلية تحصنت في مبنى بحي الزيتون بين قتيل وجريح جراء استهدافهم بصاروخ، حسب قناة القاهرة الإخبارية.