برلمانى: لقاء الرئيس السيسى ونظيره الإريترى مرحلة جديدة من التعاون الإفريقى

أعرب النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، عن تقديره للقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الإريتري أسياس أفورقي.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا اللقاء يمثل علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء يستهدف استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة في السودان.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن العلاقات بين مصر وإريتريا قوية وتاريخية ممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث وقفت مصر بجوار إريتريا في بناء دولتها وتحقيق استقلالها وقيام الأزهر الشريف بنشر وترسيخ الثقافة الإسلامية والعربية في إريتريا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحقيق التنمية الشاملة لقارة إفريقيا يتطلب التعاون المتبادل بين كل الدول الإفريقية في مختلف المجالات خاصة أن إفريقيا قارة غنية بالثروات الطبيعية الكثيرة.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الوضع الراهن الإقليمي يتطلب تكثيف العلاقات بين مصر ومختلف الدول الإفريقية للحفاظ على أمن المنطقة وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة.