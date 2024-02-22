الخميس 22 فبراير 2024
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سياسي

"مستقبل وطن": صفقة الاستثمار الكبرى شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصرى

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، دليل قاطع على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وأنه على الرغم من الأزمات والتحديات إلا أنه اقتصاد صلب.

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تحركات جادة للحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي 

وأضاف عبداللطيف، أن هناك تحركات جادة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بناء على توجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية، وتعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، متابعا: "والموافقة على عقد أكبر صفقة استثمار مباشر بمثابة شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصرى، حيث نجحت الدولة فى تحقيق ذلك بصورة كبيرة، خاصة أن الاستثمار يعتبر من المحاور الأساسية التى يعول عليها فى عملية التنمية الاقتصادية، وإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة".

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ثقة المستثمرين ليست سهلة 

وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحصول على ثقة المستثمرين ليست بالأمر اليسير، والدولة تعمل منذ فترة على منح المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين الثقة فى الاقتصاد المصرى، وذلك بداية من بداية من النهوض بالبنية التحتية بشكل غير مسبوق، إضافة إلى البيئة التشريعية التى أصبحت مرنة وتستجيب بشكل عاجل وسريع لمتطلبات العصر، ومنظومة متكاملة للاستثمار فى مختلف القطاعات، إضافة إلى التعامل مع الملف وفقا لمتطلبات العصر والموارد المتاحة وحسن استغلالها، ووضع رؤية شاملة وجادة للنهوض بالاستثمار المصرى، خاصة أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى جعلتها قبلة للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

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