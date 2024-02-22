الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

جريدة الدستور

شهد سعر الدولار في السوق السوداء هبوطًا متسارعًا خلال الساعات الماضية، ويُعد هذا الانخفاض هو الأدنى لسعر الدولار في السوق السوداء منذ شهر.

جاء ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وتأتي الصفقة في ضوء: 
• جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
• زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

والصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهي بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

تعكس الصفقة: 
• نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة.
• ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات
وتسهم في:

• توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
• إحداث انتعاشة اقتصادية .
• مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة.
• توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة.
• استقرار سوق النقد الأجنبي.
• تحسين الوضع الاقتصادي.

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