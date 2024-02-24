السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى: زيارة الرئيس الإريترى لمصر لها أهمية بالغة.. والأمن على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش

جانب من لقاء الرئيس
جانب من لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإريتري

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن هناك علاقة قوية تجمع بين مصر وإريتريا منذ عام 1993 عن طريق التبادل الاقتصادي والتعاون الفني عن طريق هيئة الشراكة المصرية، زيارة الرئيس الإريتري لها أهمية بالغة.

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن العلاقات بين البلدين ستشهد دفعة كبيرة، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري وزيادة الاستثمار المصري في إريتريا، خصوصًا في المجال الزراعي وبناء القدرات، لافتًا إلى أن الأمن سيسطر على الزيارة، خصوصًا مع التطورات التي تحدث في المنطقة، وخصوصًا في قطاع غزة والذي امتد إلى منطقة البحر الأحمر وجنوبه.

 

مجالات التعاون بين مصر وإريتريا

وأكد السفير صلاح حليمة، أن هناك تطورات كبيرة في منطقة القرن الإفريقي، خصوصًا مع توقيع إثيوبيا وأرض الصومال اتفاقية للتعاون يسمح لإثيوبيا أن تكون لها قاعدة عسكريًا بالمخالفة بالقوانين والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة الصومال، مشيرًا إلى أن من المواضيع التي يمكن أن التطرق إليها مكافحة الإرهاب وارتباطها بمنطقة الساحل الإفريقي والأزمة في السودان.

مجالات التعاون بين مصر وإريتريا مصر وإريتريا الاستثمار المصري قطاع غزة الرئيس الأريتري شراكة المصرية منطقة القرن الإفريقي

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