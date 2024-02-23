الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى وملك الأردن يؤكدان الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية فى فلسطين

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين. 

كما تضمن الاتصال، أيضًا، التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار.

وناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تم تأكيد الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل.

وشدد الزعيمان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ماذا بعد الصفقة الكبرى؟.. اقتصاديون لـ"الدستور": رسالة ثقة ونجاح كبيرة للاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة