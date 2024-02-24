السبت 24 فبراير 2024
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سياسي

4 ملفات ساخنة تتصدر مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الإريترى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإريتري أسياس أفويرقي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، نظيره الإريتري أسياس أفويرقي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وقال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيسين تضمنت ترحيب الرئيس بزيارة الرئيس الإريتري لمصر، وتأكيد اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إلى أن المباحثات ركزت على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري عبر دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الإريترية في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، والتي تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضًا الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، وأكدا أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وتباحث الرئيسان كذلك بشأن التطورات التي يشهدها القرن الإفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض كل الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة.

ولفت البيان، إلى أن المباحثات تطرقت إلى الأوضاع في السودان وتم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار؛ من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار، بما يضع حدًا للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

السيسي أسياس أفويرقي الشركات المصرية غزة البحر الاحمر

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