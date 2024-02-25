عضو "أمناء الحوار الوطني": صفقة رأس الحكمة أثلجت قلوب جميع المصريين

تحدث د.طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن لجنة التنسيق لمتابعة التنفيذ مع الحكومة، قائلًا إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع اللجنة السباعية، مؤكدًا أن الاجتماع كان أكثر من رائع لعدة أسباب.

وقال عبد القوي، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هنئنا د.مصطفى مدبولي بصفقة رأس الحكمة التي أثلجت قلوبنا جميعًا وأعطت راحة نفسية كبيرة" مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا رئيس الوزراء بإعلان الصفقة في كل ربوع مصر وتعريف الناس ماذا يتم؛ لأنه أمر يهم كل أبناء الشعب المصري ورئيس الوزراء رحب جدًا بهذا الأمر".

أضاف أن هذا يحدث في المحافظات ومجلس النواب، مؤكدًا أهمية تعريف الناس بكل شيء يحدث على أرض مصر مثلما حدث مع "حكاية وطن".