الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. انطلاق جلسات الحوار الاقتصادى استجابة لدعوة الرئيس السيسى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تنطلق اليوم الإثنين 26 فبراير جلسات الحوار الاقتصادي وعلى مدار أربعة أيام، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت الأمانة الفنية لمجلس  أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار يشهد حضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، حيث يناقش المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار - الدين العام وعجز الموازنة- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.

وتشارك الأحزاب السياسية فى الجلسات التخصصية للحوار الوطنى، التى ستنطلق اليوم الإثنين، وتستمر على مدار 4 أيام، لمناقشة حزمة من المقترحات والرؤى والتصورات الخاصة بتقليل تبعات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

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