"خطة النواب": تأجيل مناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة الطيران لحضور الوزير

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني للسنة المالية 2022/2023، لحين حضور وزير الطيران.

وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس الاجتماع، عدم حضور وزير الطيران المدني اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الحساب الختامي، قائلا: "نظرا لأنه كان هناك ميعاد محدد للاجتماع في وقت سابق والوزير طلب تأجيله للحضور، وتم التأجيل بناء علي رغبته وفوجئنا بعدم حضوره اليوم، وتم عرض التأجيل من عدمه على أعضاء اللجنة، ووافقت اللجنة على التأجيل لحين حضور الوزير".

وأبلغ ممثل وزارة الطيران المدني لجنة الخطة والموازنة باعتذار الوزير عن الحضور في اجتماع اليوم لظروف خارجة عن الإرادة لوجود ارتباط لدى الوزير.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة من ممثلي وزارة الطيران المدني موافاتها بتقرير بالموقف المالي لشركة مصر للطيران.

الطيران المدني والنقل الجوي

وعل جانب آخر، كانت لجنة الشئون الأفريقية، عقدت اجتماعا لها برئاسة النائب شريف الجبلى (رئيس اللجنة) لعرض استراتيجية كلًا من وزارة الطيران المدني، وشركات مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للخدمات الجوية، لتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني والنقل الجوي، وسبل زيادة الخطوط المباشرة بين دول إفريقيا وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، بحضور الطيار/ محمد ابراهيم موسى (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، والطيار/ محمد غنيم عباس (رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي).