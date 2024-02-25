الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أبريل المقبل.. انطلاق بطولة السباحة لمراكز الشباب في الغردقة

السباحة
السباحة

أعلن الدكتور محمد عبدالقادر، وكيل وزارة الشباب للهيئات الشبابية، انتهاء الوزارة من جميع الاستعدادات لإقامة بطولة السباحة الأولى لمراكز الشباب على مستوى قطاعات الجمهورية في نادي الرياضيات البحرية بالغردقة خلال شهر أبريل المقبل.

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وأكد عبدالقادر، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، أن  تكليفات وزير الشباب والرياضة بتنفيذ مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بنظام تقسيم القطاعات المختلفة للجمهورية حرصا من الوزارة على اقامة المشروعات المختلفة لنشء وشباب مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة للشباب بصعيد مصر والمحافظات الحدودية ودمجهم مع شباب محافظات الوجه البحري والقناة والعمل على تقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والممارسة الرياضية.

وأوضح أنه قد سبق للادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تنفيذ بطولة السباحة الاولى والثانية لمحافظات الصعيد بمشاركة 400شاب/400فتاه وكذا بطولة السباحة الاولى والثانية للمحافظات الحدودية 600سباحا وسباحة، حيث اقيمت السباقات في 50م حرة،50م فراشة 50م صدر،50م ظهر،100م صدر،100م فراشة، 100م حرة، 200م متنوع اولاد وبنات،تتابع 4×50 حرة مختلط.

وكانت قد وجهت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وجميع الأعضاء، بشأن تشكيل لجنة وعمل زيارة ميدانية لمحافظه البحر الأحمر للمرور على  مراكز الشباب ومعاينتها على أرض الواقع.

وقالت "حارص" فى تصريحات على هامش زيارة الوفد لعدد من مراكز الشباب بالغردقة خلال الأيام الماضية، إن ذلك يأتي استجابة لطلب الإحاطة المقدم منها بشأن إحلال وتجديد بعض مراكز الشباب فى المحافظة، موضحة أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وكيل وزارة الشباب بالغردقة الرياضيات البحرية بالغردقة ابريل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

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