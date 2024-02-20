الثلاثاء 20 فبراير 2024
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سياسي

"رياضة النواب" تجري زيارة تفقدية لمراكز شباب الغردقة

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

وجهت النائبة إيلاريا سمير حارص،  عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وجميع الأعضاء، بشأن تشكيل لجنة وعمل زيارة ميدانية لمحافظه البحر الأحمر للمرور على  مراكز الشباب ومعاينتها على أرض الواقع.


وقالت "حارص" فى تصريحات على هامش زيارة الوفد لعدد من مراكز الشباب بالغردقة، إن ذلك يأتي استجابة لطلب الإحاطة المقدم منها بشأن إحلال وتجديد بعض مراكز الشباب فى المحافظة، موضحة أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وأكدت أن مراكز الشباب والرياضة، لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع، وتعزيز روح الانتماء والتعاون بين أفراده، مشيرة إلى أن مراكز الشباب والرياضة تساعد على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة أنشطة رياضية متنوعة.

وقالت إن اللجنة بدأت زيارتها التفقدية بمعاينة كل من (أرض الاستاد- مركز شباب الغردقة- مركز شباب الميناء)، وذلك بمدينة الغردقة، للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالملاعب.

وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أمس الإثنين، إلى محافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة، وذلك في جولة ميدانية لمدة 4 أيام للعمل على حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت.

النائبة إيلاريا سمير حارص رياضة النواب مراكز شباب الغردقة محافظة البحر الأحمر زيارة ميدانية

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