الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في طنطا بالغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تنطلق اليوم فعاليات مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ضيافة مجمع الإعلام بطنطا في محافظة الغربية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

تتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات والتدريبات للفئات الشابة، وذلك في الفترة ما بين ١٩ و٢١ فبراير بمجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وتستهدف الفعاليات توعية نحو ٦٠ شابًا وفتاة وكذلك عدد من الموظفين العموم، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأيضًا، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تبدأ الفعاليات بحفل افتتاح سيشهد مشاركة كل من "أحمد حمدي عبد المتجلي" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، والدكتور "أحمد يحي" وكيل وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، و"علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ويقام على فعاليات التدريب التي ستتبع الافتتاح على مدار ثلاثة أيام متتالية مجموعة من الخبراء المتخصصين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من بينهم إسلام أبو العنين مدير البرامج بالمنظمة، وإسلام عبد الربه مسؤول الشكاوى بالمنظمة، والسيد إبراهيم مستشار المنظمة، ومن الهيئة العامة للاستعلامات محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان، ومحمد محمود علي نائب مدير الوحدة.

تعزيز قيم المواطنة محافظة الغربية المنظمة العربية لحقوق الإنسان حياة كريمه وحدة حقوق الإنسان

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