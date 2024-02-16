الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

العربية لحقوق الإنسان: نعمل على توثيق جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني

المنظمة العربية لحقوق
المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تفقد وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان مستشفى بئر العبد بشمال سيناء.

وقال محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، نعمل علي توثيق بعثة لتقصي الحقائق لتوثيق جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت منذ 7 أكتوبر وحتي تاريخه بحق الشعب العربي في فلسطين.

وأضاف أن ذلك من خلال إعداد الملفات القانونية عن الجرحى الموجودين في مستشفيات الشيخ زويد والعريش العام، فضلًا عن الوقوف علي طبيعة الاصابات.

وأشار إلى أنه سيتم الاستنباط من ذلك نمطية الجرائم والمقذوفات التي تعرض لها جرحي الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه تم ملاحظة أن أغلب الجرائم الخاصة بقطع وبتر الاطراف للاطفال بشكل أساسي، وفقدان الجلد نتيجة التعرض لنوع معين من المقذوفات وهذه تعد جرائم حرب.

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