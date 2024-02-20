"شباب النواب" تقدم روشتة وضع الغردقة على خريطة السياحة الرياضية

التقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، لمناقشة دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، ووفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالشباب بالمحافظة، ليس داخل مدينة الغردقة فقط ولكن في كافة المراكز، حيث تساعد الفعاليات الرياضية على جذب وتنمية السياحة، وذلك ما كان واضحًا خلال استضافة منافسات الاسكواش وغيرها من البطولات.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن زيارة اللجنة للمحافظة تأتي في إطار عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب البحر الأحمر، لافتًا إلى أن الزيارات الميدانية إحدى أهم الأدوات الرقابية، لأنها تعتمد على حل المشكلة على أرض الواقع.



وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن محافظة البحر الأحمر قِبلة السياحة في مصر، ومدينة الغردقة استقبلت العديد من الفعاليات، مقترحًا على المحافظ بوضع استراتيجية للاستفادة من الموقع المتميز لمدينة الغردقة لتكون قِبلة السياحة الرياضية في مختلف المجالات، حيث حققت السياحة الرياضية إسهامات كبيرة في الجذب السياحي في العديد من الدول ما يساعد في تعظيم الدخل القومي.



وأوضح أن مدينة الغردقة مؤهلة لتكون نموذجًا عالميًا للسياحة الرياضية بوجود فنادق عالمية ومنشآت كببرة، خاصة أن هناك تجارب في دول عربية مثل المغرب، والتي حققت نجاحات كبيرة في السياحة الرياضية واستضافت بطولات عديدة، وهو ما يتوافر في الغردقة أيضًا لتكون مركز استقبال للأندية الأوروبية خلال المعسكرات الطويلة في فصل الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.



من جانبه قال النائب خالد بدوي، إن محافظة البحر الأحمر تستطيع تحقيق نهضة سياحية كبيرة عبر المجال الرياضي، لا سيما أن هناك وسائل متعددة لتحقيق ذلك الغرض وليس البطولات الرياضية فقط، مقترحًا إنشاء مراكز عالمية متخصصة في الطب الرياضي، مؤكدًا أن دولة قطر استطاعت تحقيق طفرة في السياحة من خلال مراكز العلاج الرياضي.

وطالب النائب خالد بدوي، من محافظ البحر الأحمر، بتكليف إحدى الجهات التابعة للمحافظة بدراسة مشروع مركز طبي متكامل وطرحه للاستثمار لأنه سيحقق عائدًا كبيرًا.

فيما أكدت الناىبة ولاء عبدالفتاح، أن اللجنة حريصة على الزيارة الميدانية لحل أي مشكلة تواجه الشباب، خاصة أن مدينة الغردقة تمتاز بوجود عدد من المنشآت الشبابية التي أصبحت قِبلة للشباب منها المدينة الشبابية بالغردقة، مشيرة إلى أن تطبيق السياحة الرياضية في الغردقة أمر مهم لتحقيق عائد اقتصادي.



من جانبها قالت النائبة آية مدني، إن مدينة الغردقة بها كنز غير مستغل وهي الألعاب الرياضية الشاطئية، خاصة أن مصر قدمت على استضافة أوليمبياد ٢٠٣٦، وهو ما سيتيح لمدينة الغردقة استضافة الألعاب الشاطئية حال فوز مصر بالتنظيم.

كما اقترحت استضافة مصر بطولة كأس العالم للشراع، ولكن هناك عددًا من المصاعب التي تواجه تنظيم تلك البطولة، وهو ما عقب عليه محافظ البحر الأحمر قائلًا: "جاهزون لاستضاقة البطولة ومستعدون لحل جميع المشكلات".