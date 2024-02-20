الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار

حنفي جبالي
حنفي جبالي

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوت ديفوار.

 وأكد رئيس مجلس النواب على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، مشددًا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما. 

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، باعتباره أحد أهم روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، والتنسيق الثنائي أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مشيدًا كذلك بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين دول قارة أفريقيا لتحقيق التنمية لشعوبها والاستفادة من موارد القارة.

تطابق موقف مصر وكوديفوار بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بموقف كوت ديفوار المطابق للموقف المصري من ضرورة وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، مُشددًا على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. 

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية على طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين خاصةً على مستوى قيادتي البلدين وما تشهده هذه العلاقات من زخم لا بد من استثماره لتعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية، داعيًا الشركات المصرية إلى زيادة استثماراتها في كوت ديفوار للاستفادة مما تمتلكه هذه الشركات من خبرة طويلة في المشروعات التنموية والإنتاجية.

كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بالجهود المصرية المضنية لحل الأزمة في قطاع غزة وإدخال مساعدات للفلسطينيين، مشددًا على رفض كوت ديفوار، لما يحدث من مجازر إسرائيلية في القطاع بحق المدنيين العزل واستهداف المدارس والمستشفيات.

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