الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي

المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، وفدًا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب، آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة، في مطار العريش الدولي حلال زيارته للمحافظة، وذلك في حضور هيرو مصطفي،السفيرة الأمريكية في القاهرة،اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

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ورحب المحافظ بالوفد الأمريكي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل الي المحافظة، وادخالها الي قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد المحافظ، علي قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

وأعلن المحافظ، عن إقامة منطقة لوجستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية المخصصة لسكان قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في مدينة العريش وعلى الطرق المؤدية لرفح، بجانب تسهيل عمل الهلال الاحمر المصري.

وبدوره أكد آدم سميث زعيم الأقلية بلجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي على أن زيارته الي شمال سيناء ضمن جولة يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط بدأت بمصر، حيث التقي بعدد من المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة في مستهل جولته، لافتا الي أن زيارته الي محافظة شمال سيناء ستتضمن تفقد مخازن المساعدات في مدينة العريش.

المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد
المحافظ يستقبل الوفد
محافظ شمال سيناء مجلس النواب الأمريكي مطار العريش الدولي الهلال الأحمر المصري قطاع غزة

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