الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إطلاق حملة "من حقك تنظمي" في شمال سيناء

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة

أعلن اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، عن إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار "من حقك تنظمي"، من مركز حضري عاطف السادات بالعريش، في حضور نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والجهات الشريكة.


وقال رئيس الإدارة المركزية، خلال إطلاق الحملة، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وتحت إشراف اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.


وأكد رئيس الإدارة المركزية،  أن الحملة خلال الفترة من اليوم 18 فبراير وحتى 22 فبراير الجاري لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة.


ومن جانبها، قالت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة يتم خلال الحملة عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل من خلال الجهات الشريكة، ومعارض لنوادي المرأة تضم المشغولات السيناوية واليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات والمخبوزات وأعمال الخياطة والتريكو والتطريز والكليم السيناوي والكوريشية والفوم لرفع المستوى الاقتصادي للأسرة السيناوية، بجانب مسرح للعرائس لمناقشة القضايا المجتمعية.

 

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
IMG-20240218-WA0040
IMG-20240218-WA0040
IMG-20240218-WA0022
IMG-20240218-WA0022
شمال سيناء تنظيم الأسرة العريش المجلس القومي للسكان رئيس الجمهورية

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