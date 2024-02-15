الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وصول قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف لـ"شمال سيناء"

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

استقبل الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء،اليوم الخميس الموافق 2024/2/15م، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية القادمة إلى محافظة شمال سيناء، وتنطلق غدًا الجمعة إلى مساجد مدينة “ الشيخ زويد - الجورة- الماسورة رفح٢”، وتضم القافلة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية، وذلك للحديث بصوت واحد حول موضوع " حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينات".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

 

وتشمل أنشطة القافلة: أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

 

 

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مديرية أوقاف شمال سيناء الأزهر الشريف الأوقاف دار الافتاء المصرية الشيخ زويد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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