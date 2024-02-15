الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام لحوم فاسدة في حملة موسعة بالعريش

حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش

شنَّت محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع المديريات المعنية والأجهزة الأمنية، حملة موسعّة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ووجَّه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشديد الرقابة والمتابعة على المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمجازر والمخابز والأسواق التجارية ومتابعة كل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على تفعيل الرقابة التموينية بالتعاون مع جميع المديريات المعنية وضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأضاف اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه تم تنفيذ حملة على المحال التجارية والمطاعم ومحال بيع المواد الغذائية بالعريش. 

وأشارت نهى عاصم، مدير إدارة المتابعة بالديوان العام، إلى مرور الحملة على المحال التجارية والمطاعم بالعريش، حيث أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار، و7 إنذارات للتراخيص، و6 محاضر تحرير شهادة صحية، و6 إنذارات لختم ودمغ الموازين، و11 إخطارًا من مكتب العمل، و4 محاضر نظافة لعدم توافر الشروط الصحية بالمكان.

وأعلنت عاصم، عن إعدام 50 كيلو لحمة مفرومة مجمدة مجهولة المصدر وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الصحية ولا يوجد عليها بيانات، و5 أواني ألومنيوم بالمطاعم بإجمالي 7 كيلو بها علامات تلف ظاهرة وثقوب وصدأ وغير مطابقة لقرار الأوعية الخاص بوزارة الصحة.

حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
حملة موسعة بالعريش
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محافظة شمال سيناء مدينة العريش وزارة التنمية المحلية رئاسة مجلس الوزراء المواد الغذائية

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