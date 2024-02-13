الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع" في ندوة توعوية بالحسنة والشيخ زويد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت وحدات  السكان الفرعية بمدينتى الحسنة والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ندوات توعوية تحت عنوان "الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع" بالوحدات الصحية بقري الخروبة، السكادرة، قبر عمير، مدينة الحسنة.
يأتي ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها على الخطط التنموية التى تضعها الدولة.
وقالت أسماء سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، أن الندوات ناقشت خطورة الادمان  ، آثاره على الفرد، المجتمع  ، طرق الوقاية منه، عددا من المشاكل المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة، الطلاق، اضرار الزواج المبكر، ختان الاناث،  الصحة الانجابية،  التفاهم الاسري،  التثقيف الصحى للزوجين، عددا من المشاكل ذات الصلة.

ومن جانبها، قالت عبير عاشور مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، الندوة ناقشت الصحة الانجابية للمرأة، الحفاظ على صحة الام، الطفل، الزيادة السكانية وتاثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة، التثقيف الصحى للمقبلين على  الزواج،  اختيار شريك الحياة.

وبدورها، قالت أمانى أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوات تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية بتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأوضح  خالد عبد الحليم  المنسق الاعلامى  لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوات تأتى ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية تحت اشراف دكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير البرنامج بالوزارة، تحت اشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأضاف عبد الحليم،  أن الندوات عقدت بالوحدات الصحية بقرى الخروبة،  السكادرة، قبر عمير، مدينة الحسنة بمعاونة الجهات الشريكة كالازهر  ، الأوقاف، الصحة، التربية والتعليم  ، الشباب والرياضة حاضر فيها دكتور زياد شويطر، دكتوره صباح سالمان، دكتور عماد علاء الدين،  دكتور عبد الباسط صبيح  من الصحة،  الشيخ سعيد عبد الغنى، الشيخ فوزى شعبان من علماء الاوقاف، ايمن سليمان، فاتن اسليم، شيماء احمد   اعضاء وحدات السكان الفرعية بالحسنة والشيخ زويد،  صلاح سالم، مصطفى رسمى، احمد الشحات  منسقى السكان، صباح سالمان، زينب عبد الغنى، سمر عبدالحكيم رائدات ريفيات تحت اشراف سعد بغدادي رئيس مجلس ومدينة الحسنة، صالح ابوهولى رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، فى وجود جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين.

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الشيخ زويد محافظة شمال سيناء مدينة الحسنة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد

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