الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نادي العريش بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية للملاحة الرياضية

نادي العريش بشمال
نادي العريش بشمال سيناء

فاز دكتور وليد عيد خليفة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعبة وعد محمد مصطفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، في بطولة الجمهورية للملاحة الرياضية والتي أقيمت بحديقة الأزهر  بمحافظة القاهرة، تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد حسن عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن الملاحة الرياضية رياضة ذهنية بدنية شاملة ومتكاملة تعتمد على القدرات والمهارات الذهنية والعقلية إلى جانب القدرات والمهارات البدنية، والفنية للوصول إلى نقاط محددة مسبقأ على شريحة محددة من الأرض تسمى خريطة، باستخدام البوصلة والمعالم الطبيعية والاصطناعية باختيار أمن وأنسب وأسرع مسار انطلاقًا من نقطة البداية وصولًا إلى نقطة النهاية.

وأضاف أن الملاحة الرياضية من أكثر الألعاب التي يمكن تسويقها سياحيا، لتنشيط السياحة بصفة عامة، موجهًا بضرورة العمل على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة وخاصة في المحافظات الحدودية، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحة الرياضية.

نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
نادي العريش بشمال سيناء
بطولة الجمهورية للملاحة الرياضية وزير الشباب والرياضة محافظ شمال سيناء المهارات الذهنية المعالم الطبيعية

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