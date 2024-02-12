محافظ شمال سيناء يؤكد على الدور البطولي لـ "مجاهدي سيناء"

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الدور الكبير الذي قام به أبناء سيناء خلال حرب أكتوبر المجيدة، من خلال دعم القوات المسلحة في تحقيق النصر الكبير، حيث أنهم كانوا أقمارا صناعية لنقل كل ما يدور في سيناء للقيادة المصرية.

وقدم المحافظ خلال زيارته الي جميعه مجاهدي سيناء بالعريش، حيث كان في استقباله الشيخ عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء الجمعية، التحية إلي مجاهدي سيناء، مؤكدًا علي دورهم البطولي من أجل تحرير سيناء.

وأشار المحافظ، إلي أن حياة مجاهدي سيناء عامرة بقصص الكفاح والنضال من اجل تحرير تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

وبدوره وجه الشيخ عبد الله جهامة، رئيس مجلس إدارة جمعية مجاهدي سيناء الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ شمال سيناء على الدعم الكبير للمجاهدين، مؤكدًا علي أن الجمعية تأسست عام 1987 وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وهي جمعية خدمية لأعضائها من المجاهدين فقط، والبالغ عددهم 757 مجاهدا من محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والبحر الأحمر والقاهرة، من الحاصلين علي نوط الامتياز من الطبقة الأولي من الرئيس الراحل أنور السادات

وأشار جهامة، إلي أن المقر الجديد للجمعية علي مساحة (25 مترا في 250 مترًا)، اذ أن المبني الرئيسي مقام علي مساحة 300 متر مربع ويتكون من طابق واحد يحتوي علي قاعتي اجتماعات و5 مكاتب إدارية وغرف لمبيت للمجاهدين ومسجد ومكتب لرئيس مجلس الإدارة، وتم إنشاءه بتكلفة تقدر بمليون ومائتي ألف جنيه مهداه من القوات المسلحة لمجاهدي سيناء تقديرًا لدورهم في حرب أكتوبر المجيدة.

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