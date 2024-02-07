الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (صور)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

احتفلت محافظة شمال سيناء بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك عقب صلاة العشاء في مسجد النصر بمدينة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، الشيخ عبد الباقي جودة، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف،الشيخ حسن المعلاوي، مدير الدعوة في منطقة وعظ شمال سيناء، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وجموع من المواطنين.

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن رحلة الاسراء والمعراج من أجل المعجزات وأعظم الآيات والتي أكرم الله بها نبيه محمد، ولم تكن هذه الرحلة حدثًا عاديًا، بل تكريمًا للمصطفي صلي الله عليه وسلم بعد أن أصابه أذى المشركين وصبره عليهم. 

بدوره أكد الشيخ عبد الباقي جودة، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف أن الاحتفال تضمن آيات من الذكر الحكيم، وكلمة لمديرية أوقاف شمال سيناء، وكلمة لإدارة الوعظ بالأزهر الشريف وتواشيح وابتهالات دينية بهذه المناسبة.

من جانبه قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة الي أبناء مصر جميعًا بصفة عامة وأبناء محافظة شمال سيناء بصفة خاصة بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله سبحانه وتعالي أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وشدد المحافظ علي أهمية الاستفادة من الدروس والعبر من هذه الذكري العطرة، وبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل النهوض بمصرنا الغالية، مثمنًا القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعبر عن اهتمام الرئيس بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطن المصري وتحقيق الأمان الاجتماعي.

محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء ذكرى الإسراء والمعراج مسجد النصر بمدينة العريش صلاة العشاء مديرية أوقاف شمال سيناء

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