الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان الامتحانات بالتعليم المدمج للفصل الدراسي الأول

الجولة التفقدية للدكتور
الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه الأستاذ الدكتور وليد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج، لجان امتحانات التعليم المدمج بكليتي التجارة، وتكنولوجيا التعليم الرقمي، في ختام أعمالها للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024م.

واطمأن رئيس الجامعة، على سير أعمال الامتحانات، كما ناقش الطلاب في مستوى الامتحانات؛ بحضور مشرفي الكليات، للرد على استفساراتهم.

وأشاد رئيس الجامعة، بالتزام الطلاب خلال آداء الامتحانات طبقًا للتوجيهات والإرشادات التي وضعتها الجامعة منذ بداية أعمال الامتحانات.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، ودكتور أحمد ربيع منسق عام التعليم المدمج.

يشار إلى أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستبدأ بجميع كليات التعليم المدمج في الأول من مارس المقبل.

 

وكان قد شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، احتفال يوم الشهيد، اليوم الأربعاء، والذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب؛ لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة الأقصر من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي، مدير الجمعية، نائبًا عن السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والكنيسة، والسادة عمداء الكليات بالجامعة، وأهالي الشهداء والمصابين.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الاحتفال الذي تحرص جمعية المحاربين القدامي على تنظيمه كل عام، هو بمثابة عرفان بدور وتضحية أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين فدوا الوطن بأرواحهم في سبيل صون كرامته، وإحياءً لذكراهم العطرة، مضيفًا: تاريخ يوم الشهيد هو نبراس لشعب مصر، وستظل سيرة شهدائنا حية ونموذج يحتذى به؛ حفاظًا على عزة وكرامة هذا الشعب، موجهًا تقديره لجمعية المحاربين ولكل أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وتخلل الحفل، كلمة للأزهر والكنيسة عن منزلة الشهيد، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الشهيد، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، أعقبه كلمة السيد المحافظ، وكلمة السيد مدير جمعية المحاربين القدامى، ثم قام كل من محافظ الأقصر ورئيس الجامعة ومدير جمعية المحاربين القدماء، ومدير الأمن بتكريم المصابين وأسر الشهداء.

وعلى هامش الحفل، تبادل محافظ الأقصر، ورئيس الجامعة ومدير جمعية المحاربين ومدير الأمن الدروع.

يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩.

جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
جانب من الجولة التفقدية للدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر مركز التعليم المدمج تكنولوجيا التعليم الرقمي كلية الأثار المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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