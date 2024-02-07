محافظ الأقصر يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج (صور)

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بمسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري وسط مدينة الأقصر، بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وفضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر والعديد من أهالي المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ عبد الحليم أحمد، إمام بمديرية الأوقاف بالأقصر، وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأحاديث، بالإضافة إلي خطب ألقاها فضيلة الشيخ علي صديق مدير إدارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف الأقصر وفضيلة الشيخ مبارك علي امام مسجد سيدي ابو الحجاج عن تلك الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه الاحتفالية انطلاقا من دور وزارة الأوقاف في إحياء الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية ومنها ليلة الإسراء والمعراج التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم اصطفاه المولي عز وجل للعروج للسماوات العلى وتعد من أفضل الليالي على مدار العام لما لها من قيمة ومكانة في قلوب المسلمين.

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