الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 352 محضرًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بديروط

ادارة تموين ديروط
ادارة تموين ديروط

قامت إدارة تموين ديروط بمحافظة أسيوط، بشن العديد من الحملات التموينية خلال شهر يناير 2024 بقيادة كامل عبدالباسط صالح مدير الإدارة.

وعاونه كل من محمد سليم أحمد مدير الرقابة التموينية ومحمود أنور رئيس قسم التجارة الداخلية ومحمد حسن رئيس قسم التفتيش الفنى ومحمود حسن وعبدالحفيظ عبدالله ومحمد رجب كامل وعلي زغلول وضياء الدين أحمد المفتشين بالإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 352 محضرًا شملت "88 نقص وزن- 56 انتاج خبر غير مطابق مواصفات- 96 عدم نظافة أدوات العجن- 58 عدم تسليم بون - 11 عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش - 21 عدم إعلان عن المواعيد- 2 عدم الاحتفاظ بميزان حساس -  توقف جزئي". 

وفى مجال الأسواق،  تم تحرير 19 محضرا شمل "4 محاضر سكر ورز بدون فواتير حيث تم ضبط ٣٢٥٠ كيلو سكر و٧٥٠ كيلو رز - 2 سجاير أزيد من السعر حيث تم ضبط ٢٢٥ علبة - محضر لحوم منتهية الصلاحية - تجميع اسطوانات بوتاجاز حيث تم ضبط 15 أسطوانة - 3 امتناع عن استلام حصة - 3 غلق تجار تموينيين في مواعيد العمل الرسمية- 4 عدم إعلان الأسعار- محضر عدم حمل شهادة صحية".

جانب من المضبطات
جانب من المضبطات
جانب من المضبطات
جانب من المضبطات
جانب من المضبطات
جانب من المضبطات
جانب من المضبطات
جانب من المضبطات
إدارة تموين ديروط بمحافظة أسيوط الرقابة التموينية التجارة الداخلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدينة ديروط مباحث التموين

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