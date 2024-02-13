"شباب ورياضة" شمال سيناء تعلن بدء فاعليات دورة حكام (جدد _ ترقي)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، الدورة للحكام الجدد للترقي لألعاب القوي بمنطقة شمال سيناء لألعاب القوي برعاية حزب المؤتمر المهندس موسى عكيرش الأمين العام لحزب المؤتمر وأمانه شمال سيناء، أمانه قسم بئر العبد.

وتشتمل على العديد من المحاور النظرية والعلمية ومحاضرات حول الألعاب والمسابقات وشرح كل ما هو جديد بقانون ألعاب القوى.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الدائم والبناء بين وزارة الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية، اجتمع اليوم ايهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مع دكتور أسعد الترباني، رئيس قسم الإدارة الرياضية بجامعة العريش، ووليد أبو خليل، مدير إدارة الرياضة، لبحث زيادة الأنشطة المقامة وخاصة المشروعات المهتمة في الأحياء الشعبية والقرى المحرومة، وكذلك بحث سبل تعزيز دور ومشاركة كلية التربية الرياضية في تلك المشروعات. وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء. وقد أثنى الكابتن عبد الوهاب على منطقة اتحاد ألعاب القوى ورعاية حزب المؤتمر للدورة، مؤكدًا دور مناطق الاتحادات في شمال سيناء والتعاون الذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإكساب الشباب مختلف المهارات والقدرات، واكتشاف وصقل مواهبهم بما يخدمهم مستقبلاً، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع.