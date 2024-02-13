الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب شمال سيناء" تشارك في فعاليات برنامج "ريحانة"

ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء

تشارك فتيات أعضاء مراكز شباب شمال سيناء ، في فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج القيادى لتمكين الفتيات تحت شعار“ريحانه” لزيادة وعى وتمكين الفتيات، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية السيده الفاضلة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، والذى يقام بفندق جويل جلوريوس بحلمية الزيتون خلال الفترة من 11 حتى 16 فبراير الجارى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 برنامج "ريحانة" تشارك به 200 فتاة من 27 محافظة

من جانبه أوضح إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء، أن البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة" يشارك به 200 فتاة من 27 محافظة للمرحلة العمرية من 13-17سنة، وتم اختيارهم من خلال المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحه وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناءالمجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

وأضاف وكيل الوزارة يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبة من خلال متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر، شركاء مع ريحانة منذ عام 2019، لعرض فكرة البرنامج وتيسير وصول الهدف منه للفتيات، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية، فى ضوء الحرص على تطوير مهاراتهن وقدراتهم.

بدأت فعاليات البرنامج بجلسة افتتاحية بحضور الدكتوره جيهان حنفي رئيس الاداره المركزيه لتنمية النشء،وايمان عثمان مدير الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين وبأشراف عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء، وبشري أحمد منسق وحدة ريحانة بالمديرية.

ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
ريحانة شمال سيناء
شباب شمال سيناء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ شمال سيناء تمكين الفتيات حلمية الزيتون البرنامج القيادى لتدريب الفتيات “ريحانه”

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