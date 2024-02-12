مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات من الإمارات وسلطنة عمان لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الإثنين، طائرتي مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات وسلطنة عمان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وصرّح مصدر مسئول بمطار العريش بأن الطائرة الأولى قادمة من الإمارات، وتحمل على متنها 48 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والخيام لصالح المستشفى الإماراتي الميداني في غزة، وأنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية بالعريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري، وإدخالها إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف المصدر أن الطائرة الثانية قادمة من سلطنة عمان، وتحمل على متنها 22 طنا من المواد الغذائية مقدمة من العمانية للأعمال الخيرية.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 579 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 463 طائرة حملت آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 106 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.