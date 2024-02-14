محافظ شمال سيناء يبحث الخدمات المقدمة للفلسطينيين فى مستشفيات المحافظة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وقال محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إنه خلال اللقاء ثمَّن المحافظ الجهود التي يقوم بها أعضاء المكتب في خدمة المصابين خاصة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام، أكدوا تقديم الخدمات المتنوعة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بجانب تقديم مختلف الخدمات للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المحافظة والمرافقين لهم.

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء