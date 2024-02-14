الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة عن "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" بمركز النيل للإعلام بشمال سيناء

الندوة
الندوة

عقد مركز النيل للإعلام بشمال سيناء، برئاسة أحمد جمال، ندوة بعنوان "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وخلال الندوة، أكد حسن عبدالوهاب، أهمية تنمية الوعي لدى الشباب بأهمية المنتج المصري، وضرورة دعم وتعزيز الصناعات المحلية، موضحًا أن المنتج المصري يتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الجودة العالية والأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم وتعزيز الصناعات المحلية من خلال العديد من الإجراءات والبرامج.

وشهدت الندوة، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنتجات المصرية، وكيفية دعم وتعزيز الصناعات المحلية تأتي في إطار نشر ثقافة العمل الحر ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتطوير وتوفير الخدمات الشبابية والرياضية، وبث روح الولاء والانتماء، وتعميق المشاركة السياسية.

وفي ختام الندوة، تم تأكيد أهمية العمل على نشر الوعي لدى الشباب بأهمية المنتج المصري، وضرورة دعم وتعزيز الصناعات المحلي.

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مركز النيل للإعلام وزارة الشباب والرياضة المنتج المصري الدولة المصرية سوق العمل المشاركة السياسية

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