شباب سيناء يشارك في البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر»

انطلقت فعاليات البرنامج الرئاسى لأهل مصر لأبناء شمال سيناء إلى محافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتأتي الفاعليات فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة) وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتمكين وتأهيل ودمج الشباب إيمانا بدورهم الوطنى والقومى والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهى والثقافى داخل البرنامج.

ومن جانبه، أكد "حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء أن البرنامج يشمل التعريف بالبرنامج التثقيفى الترفيهى، والتنمية البشرية، والأمن القومى، بالإضافة إلى إقامة حفل ترفيهى وتقديم فقرات فني من الشباب المشارك.

وأشاد "عبد الوهاب" بجهود ودعم وزارة الشباب والرياضة، في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والأجيال القادمة، يأتي ذلك بمتابعة واشراف محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب بالمديرية.

وكان قام إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بتكريم الفائزين بالمركز الأولى محمد نشأت تحسين والمركز الثاني ياسين محمد الهندي برياضة تنس الطاولة في دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية وقدم لهم جوائز نقدية قيمة كل مركز 1000 جنيه كما شجعهم علي تميزهم الرياضي بحضور الكابتن وليد أبو خليل مدير إدارة الرياضة والكابتن مصطفى حسن رئيس قسم التنمية الرياضية،

كما أشار عبد الوهاب إلي اهتمام وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في إطار إستراتيجية الوزارة من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المختلفة لتشجيع المنافسة وإكتشاف المواهب المتميزة بجانب تفريغ طاقة النشء والشباب بطريقة إيجابية وذلك لأهمية الممارسة والأنشطة الرياضية المختلفة كونها تسهم في بناء أجسام وعقول النشء والشباب،

وأضاف عبد الوهاب أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقدم الدعم لتوفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة بمراكز الشباب والهيئات الرياضية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية داخل المحافظة،

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء

ويذكر أن المشروع ينفذ تحت إشراف الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.