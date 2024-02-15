وكيل شباب ورياضة شمال سيناء يشهد نهائي دورة ترقي حكام ألعاب القوي

شهد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، نهائي الدورة للحكام الجدد للترقي لألعاب القوي بمنطقة شمال سيناء لألعاب القوي برعاية حزب المؤتمر التي كانت تشتمل العديد من المحاور النظرية والعلمية ومحاضرات حول الألعاب والمسابقات وشرح كل ما هو جديد بقانون ألعاب القوى.

بحضوردكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد، المهندس موسى عكيرش الأمين العام لحزب المؤتمر وأمانه شمال سيناء،محمد خفاجة رئيس منطقة ألعاب القوي، وأبو بكر سليمان رئيس اللجنة العليا لحكام العاب القوي، ويوسف نعمان نائب الرئيس اللجنة،وذلك بمقر حزب المؤتمر بمدينة بئر العبد.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص حزب المؤتمر على دعم الرياضة والرياضيين في شمال سيناء، وتطوير مهارات حكام ألعاب القوى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد عبد الوهاب، لمنطقة اتحاد ألعاب القوى ورعاية حزب المؤتمر للدورة، مؤكدًا على دور مناطق الاتحادات في شمال سيناء، وعلى التعاون الذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإكساب الشباب مختلف المهارات والقدرات، واكتشاف وصقل مواهبهم بما يخدمهم مستقبلًا، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع.

وصرح سيف رئيس الاتحاد، بتنظيم دورات بتخفيض 50% لإعادة هيكلة وإعداد كوادر من النشء والشباب بمحافظة شمال سيناء.

نهائي الدورة للحكام الجدد

نهائي الدورة للحكام الجدد

نهائي الدورة للحكام الجدد