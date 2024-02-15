الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"حماية الطفل" بشمال سيناء تناقش تجهيز مبادرة "هنبني ولادنا"

الاجتماع
الاجتماع

عقدت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا بقاعة سامى الكاشف بديوان عام المحافظة برئاسة منى علي، مدير الوحدة، وأعضاء الوحدات الفرعية بمجالس المدن.

وقالت منى علي، إن الاجتماع عقد بتعليمات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وشهد عرض تقارير الحالات، ودراسة التقارير الشهرية، تقارير الإنجاز  لكل وحدة فرعية كما تم استعراض الخدمات المقدمة من الجهات الشريكة، وعرض المقترحات على مستوى المركز، المدينة، كيفية التعامل مع تلك  الحالات.

وشددت خلال الاجتماع، على  ضرورة عرض التقارير الشهرية  ، تقديم تقارير الحالات المعروضة على  نيابة الطفل نظرا لأهميتها لمصلحة الطفل الفضلي كما تم عرض،  مناقشة المعوقات التى تواجه  أعضاء الوحدات الفرعية  في عملهم  لعرضها علي السيد الوزير المحافظ في اجتماع اللجنة العامة المقبل.

تفعيل الضبطية القضائية ضد الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال

ولفتت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تفعيل الضبطية القضائية التى كفلها القانون لأعضاء الوحدات الفرعية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع أشكال الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال، يعاقب عليها القانون.

وأضافت على، أن دور وحدات حماية الطفل رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل مع تلك الحالات وتحديد المشكلات الأكثر شيوعا بكل مجلس مدينة لرسم السياسة العامةلحماية الطفل بالمحافظة، التنسيق مع الجهات المعنية الإحالة إليها.

وأوضحت أن الاجتماع أكد على ضرورة  الاهتمام برصد حالات التسول، التسرب من التعليم، استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، إعداد بيان بالخدمات المقدمة للأطفال بكل مركز حتي يتم إصدار دليل الخدمات، إعداد خطة الندوات التوعوية ضمن برنامج مبادرة "هنبني ولادنا" لعام 2024، التي تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للأطفال، بناء الثقة بالنفس، تنمية قدراتهم، نشر ثقافة التسامح، تغيير الفكر الأسري عن الصحة النفسية، الإرشاد الأسري.

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