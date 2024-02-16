انطلاق أعمال القافلة الدعوية المشتركة بمساجد شمال سيناء

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، يومي الخميس والجمعة 15- 16 /2 /2024م، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وأمين فتوى وباحثا شرعيا بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات".

وأكد العلماء أن الشريعة الإسلامية، أولت إعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة، مرورًا بمراحل الحمل، والولادة، والرضاعة، فكفلت للطفل حقه في الرضاعة الطبيعية حولين كاملين، دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة؛ حفاظًا على حقه في التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناءً قويًّا، حيث يقول الحق سبحانه: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"، ويقول سبحانه: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ".

كما أكدوا أن الأمم التي تحسن تعليم أبنائها، وإعدادهم وتأهيلهم أمم تتقدم وترتقي، فالعبرة ليست بالكثرة العددية، وإنما بالصلاح والنفع، فإن القلة التي يرجى خيرها وبركتها خير من الكثرة التي لا خير فيها، وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: "كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ".

ولذلك فإن الأنبياء "عليهم السلام" عندما طلبوا الولد إنما طلبوا الولد الصالح لا مطلق الولد، فهذا نبي الله إبراهيم "عليه السلام" يقول: "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"، وهذا سيدنا زكريا "عليه السلام" يقول: "رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ"، فليست الـعبرة بالكثرة وإنما بالصلاح الذي يعبر عنه حديث النبي "صلى الله عليه وسلم": "الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ" والـقوة هنا عـامة، تعني المؤمن القوي بدنيًّا وصحيًّا وعلميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا.

وذلك على النحو التالي:

الشيخ/ أبو الخير إبراهيم الدسوقي محمد- إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة- الرحمة- الظهير- الجورة.

الشيخ/ أحمد عبد الله أحمد جاويش- واعظ بالأزهر الشريف- النصر- الظهير- الجورة.

الشيخ/ أحمد تاج الدين تاج الدين أحمد- أمين فتوى بدار الإفتاء- عباد الرحمن- البرث- رفح 2

الشيخ/ عثمان أحمد عبد الحميد أحمد- واعظ بالأزهر الشريف- سيدنا أبو هريرة "رضي الله عنه"- قرية شبانه- رفح 2

الشيخ/ أحمد محمود رمضان محمود- إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة- التوبة- أبو العراج- الجورة.

الشيخ/ مصطفى رشوان فوزي سلامة- باحث شرعي بدار الإفتاء- السلام- ك 17- الجورة.

الشيخ/ الشيخ/ جمال صلاح عبد الصمد عبد الله- إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة- الخير- قرية شبانة- رفح 2

الشيخ/ محمد السيد عبد الستار الصعيدي- واعظ بالأزهر الشريف- الأنصار- البرث- رفح 2

الشيخ/ يحي أحمد حسن عوض- إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء- سيدنا عمرو بن العاص "رضي الله عنه"، البحر - الشيخ زويد.

الشيخ/ إسلام محمود عبد القوي- إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء- الرحمن- البحر- الشيخ زويد.

الشيخ/ محمد مسعد السيد عبده- إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء- أبو سمور- البحر- الشيخ زويد.

الشيخ/ محمد الكيلاني محمد عبد العال- إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء- عباد الرحمن- الزهور- الشيخ زويد.

الشيخ/ صبري أبو العطا محمد أحمد- إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء- الصقور- الصقور- الشيخ زويد.

القافلة الدعوية بمساجد شمال سيناء

القافلة الدعوية بمساجد شمال سيناء

القافلة الدعوية بمساجد شمال سيناء