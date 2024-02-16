205 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بديروط

شنت إدارة تموين ديروط بمحافظة أسيوط، العديد من الحملات خلال الأسبوعين الماضيين، حيث داهمت العديد من مخازن السلع الغذائية والمخابز، وتم تحرير ٢٠٥ محاضر مصنفة كالآتي:

أولًا في مجال الأسواق تم تفتيش المخازن المحتكرة للسلع الغذائية، وتم تحرير ٢١ محضرًا بيانها كالآتي:

١- عدد ٤ محاضر سكر، حيث تم ضبط ٥٧٥٠ كيلو سكر

٢- عدد ٣ محاضر أرز، حيث تم ضبط عدد ٦٣٩٥ كيلو أرز

٣- عدد ٢ محضر مكرونة، حيث تم ضبط ٣٩٤٠ كيلو مكرونة

٤- عدد ١ محضر سلع بدون فواتير، حيث تم ضبط عدد ١١١٠ دقيق و١٣٥٠ علبة جبنة و٦٠ كرتونة سمنة و١٦٣٢ زجاجة زيت و٤ كرتونة شاى العروسة

٥- عدد ٢ محضر سجاير بدون فواتير، حيث تم ضبط

- ٢٠٥٠ علبة سجاير كليو باترا

- ٢٥٠٠ علبة سجاير ال ام أحمر

- ١٠٠٠ علبة سجاير ال ام أزرق

- ٨٠ علبة سجاير مونديال

- ٧٠ علبة سجاير روزمان

٦- عدد ١ محضر سلع بدون فواتير وتقليد علامة تجارية، حيث تم ضبط

- عدد ١٥ كرتونة منظفات بكل كرتونة ١٦ كيس إنتاج الهنا والعاشر من رمضان

- عدد ١٥ كرتونة من نوع مودهش كل كرتونة بها ١٢ عبوة مملوءة بمعجون صابون.

- عدد ١٠٠ استيكر بيانات مستخدم فى عملية الإنتاج

- عدد ٢٥ كرتونة فارغة لزوم عملية التعبئة

- عدد ٥٠٠ كيس فارغ لزوم تعبئة المادة السائلة المستخدمة في الإنتاج

- عدد نصف كيلو جرام عبارة عن ألوان صناعية تستخدم كإضافات لعملية التصنيع ليس عليها أي بيانات تدل على مصدرها

- عدد ٢ جوال ملح زنة الجوال ٢٥كجم لزوم عملية التعبئة

- عدد ١ ماكينة لحام يستخدم فى التغليف

- عدد ١ جركن من المواد المستخدمة في عملية التعبئة والإنتاج، وهما مادة سائلة

٧- عدد ٣ محاضر امتناع عن استلام حصة بوتاجاز

٨- عدد ١ محضر تجميع ٢٥ شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء

٨- عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن الأسعار

٩- عدد ١ محضر علف فراخ بدون فواتير، حيث تم ضبط عدد ٥٠٠ كيلو

وفي مجال المخابز تم تحرير عدد ١٨٤ محضرًا مصنفة كالآتي:

١- عدد ٤٧ محضر نقص وزن

٢- عدد ٣١ محضر مواصفات

٣- عدد ٥١ محضر عدم نظافة

٤- عدد ٣٨ محضر عدم تسليم بون

٥- عدد ٦ محاضر عدم إعلان عن المواعيد

٦- عدد ٩ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش

٧- عدد ٢ محضر توقف جزئي

تموين ديروط

تموين ديروط

تموين ديروط

تموين ديروط

تموين ديروط

تموين ديروط