السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات حملة "حقك تنظمي" في 5 مدن بمطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

ينفذ قطاع السكان وتنظيم الأسرة وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بمطروح حملة تنشيطية خدمة مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وبمشاركة الجهات المعنية تحت شعار (حقك تنظمي) لمدة 5 أيام. 

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الفعاليات تبدأ اعتبارًا من غد الأحد وحتى الخميس  بمشاركة جميع المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة في إدارات (النجيلة، مطروح، الضبعة، العلمين، الحمام) وذلك في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة للمناطق المحرومة من الخدمة.

وأشار الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح بأن حملة (حقك تنظمى) تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين مدربين بعد توقيع الكشف الطبى ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان فى العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة. 

وأكد أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وتحت إشراف الدكتور السيد مصيلحي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

الاسرة المصرية الصحة الإنجابية المستشفيات العامة المشروع القومي لتنمية الأسرة حقك تنظمي حملة تنشيطية حملة حقك تنظمي وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

فيفيان سمير: الحروب حاضرة على مدار التاريخ الإنساني.. والثورات لها أثر سلبي على الإبداع

محافظة القاهرة تنشر إنفوجراف يوضح عمليات الإنجاز التي تشهدها

خبير عسكرى: هروب أفراد الدعم السريع فى بداية الهدنة.. والجيش جاهز للرد على الخروقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين