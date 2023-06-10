غدًا.. انطلاق فعاليات حملة "حقك تنظمي" في 5 مدن بمطروح

ينفذ قطاع السكان وتنظيم الأسرة وإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بمطروح حملة تنشيطية خدمة مجانية موسعة لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وبمشاركة الجهات المعنية تحت شعار (حقك تنظمي) لمدة 5 أيام.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الفعاليات تبدأ اعتبارًا من غد الأحد وحتى الخميس بمشاركة جميع المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة في إدارات (النجيلة، مطروح، الضبعة، العلمين، الحمام) وذلك في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة للمناطق المحرومة من الخدمة.

وأشار الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح بأن حملة (حقك تنظمى) تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين مدربين بعد توقيع الكشف الطبى ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان فى العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأكد أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وتحت إشراف الدكتور السيد مصيلحي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.