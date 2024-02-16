الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بيطرى الأقصر" يشكل لجنة للرقابة على أماكن تداول اللحوم.. وتكثيف حملات التفتيش

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شكَّل الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الجمعة، لجنة طبية بيطرية؛ لتشديد الرقابة على أماكن تداول اللحوم ومنتجاتها، وتكثيف حملات التفتيش، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتشكلت اللجنة يوم الخميس، الموافق 14 فبراير الجاري، وتمكنت من ضبط 38 علبة تونة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بذلك، كما تم إعدام 10 كيلو، عبارة عن عجينة كفتة وطرب ولحوم ضاني مستوية بمعرفة اللجنة لتغير في الخواص الطبيعية.

وتشكلت لجنة يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير الجاري، وتم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا، والحملات مستمرة بكل مدن المحافظة، وذلك حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين.

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر السيد القصير وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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