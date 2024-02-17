السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لصالح أهالى غزة

المحافظ يستقبل المساعدات
المحافظ يستقبل المساعدات

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، سفينة المساعدات الإماراتية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، أثناء وصولها الى ميناء العريش البحري، في حضور اللواء محمد شريف، مدير عام الميناء، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، سلطان النيادي وزير الشباب الاماراتي، مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة، راشد المنصوري، الامين العام للهلال الاحمر الاماراتي.

وقال المحافظ إن السفينة الإماراتية تحمل على متنها 4544 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة.

وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات المتنوعة إلي أهالي قطاع غزة، فضلا عن علاج الجرحى الفلسطينيين في المستشفى الميداني الإماراتي بالقطاع.


ومن جانبه؛ قال راشد المنصوري، الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، إن سفينة المساعدات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي وجه بتنفيذها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشار المنصوري إلى أن هذه السفينة والتي تعد الثانية، انطلقت من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات الأسبوع الماضي، حيث يجري تفريغ شحنتها ونقلها إلى قطاع غزة على متن شاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر الإماراتي والمصري والفلسطيني.

ولفت المنصوري إلى أن الإمارات قدمت 11 ألفا و158 طنًا من المساعدات لصالح قطاع غزة على متن 467 شاحنة، لافتًا الي وصول سفينتي مساعدات الي ميناء العريش البحري و160 طائرة مساعدات الي مطار العريش الدولي منذ بداية أحداث غزة.

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