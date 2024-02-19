استمرار فعاليات القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط (صور)

لليوم الثاني على التوالي استمرار العمل بالقافلة الطبية العلاجية بوحدة طب الأسرة بقرية مسارة بمركز ديروط محافظة أسيوط؛ وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور جمال حريز مدير الإدارة الصحية بديروط.

جاء ذلك بإشراف مديرية الشئون الصحية بأسيوط، وبالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، والتنسيق مع حزب مستقبل وطن، حيث بدأت القافلة العلاجية بأداء عملها وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية على مدار يومين متتاليين بقرية "مسارة" لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وشهدت القافلة إقبال جماهيري من جميع الفئات العمرية (أطفال، ونساء، ورجال)، حيث ضمت 11 عيادة متنقلة بتخصصات طبية مختلفة (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والعظام، الرمد، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، ومعمل الدم، ومعمل المتوطنة)، شارك فيها جميع العاملين بالوحدة الصحية بمسارة، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال وسائقي العيادات المتنقلة.

وتم توقيع الكشف الطبي على المرضى في كافة التخصصات وإجراء الفحوصات المعملية، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وذلك على يد نخبة متميزة من الأطباء.

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط

القافلة الطبية العلاجية بقرية مسارة فى أسيوط