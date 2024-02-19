الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد الأعمال الإنشائية لكلية الهندسة بالمقر الجديد

رئيس الجامعة يتفقد
رئيس الجامعة يتفقد

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عملية الإنشاءات الخرسانية لكلية الهندسة بمشروع الـ100 فدان (المقر الجديد للجامعة بمدينة طيبة الجديدة)، وذلك برفقة المهندسة دينا عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما تفقد رئيس جامعة الأقصر أعمال الحفر الجارية بمشروع مستشفى الأقصر الجامعي الذي يجري إنشائه على مساحة 10 آلاف متر بسعة 300 سرير.

يأتي ذلك في إطار متابعة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، المستمرة لمشروعات الجامعة، والوقوف على الوضع الحالي لأعمال الإنشاءات.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بالجهود المبذولة لإنجاز مشروعات الجامعة قيد الإنشاء من جانب الشركات المنفذة، مثنيًا على تعاون جهاز مدينة طيبة لدعم جامعة الأقصر بمحتلف المنشآت الجاري العمل بها بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور حمدي حسين على اهتمامه بالمنشآت الجامعية والمتابعة الدورية لكافة الأعمال الجارية بها، مشيرًا إلى تكاتف الجهات المشاركة في تنفيذ أعمال الإنشاءات.

 

وكان قد، أجرى الأستاذ الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، زيارة لمقر جامعة المنصورة الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

والتقى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، كل من: الأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والأستاذ الدكتور ابراهيم معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد فؤاد مدير البرامج بالكلية، والدكتور عمر الزكى رئيس لجنة الأنشطة الطلابية بالكلية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد تضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك على صعيد الأنشطة البحثية والمجتمعية والتبادل الطلابي والمعرفي تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون يعزز تبادل الخبرات والاستغلال الأمثل للإمكانات البشرية والمادية لصالح تطوير منظومة العمل الجامعي والمجتمعي.

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رئيس جامعة الأقصر مدينة طيبة الجديدة الهيئة القومية للإنتاج الحربى مستشفى الأقصر الجامعي مدينة طيبة

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