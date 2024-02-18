الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق المؤتمر الدولي التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث بالأقصر

الفعاليات
الفعاليات

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030، التي تنظمه كليتي الآثار بجامعتي الأقصر والفيوم بالتعاون مع اليونسكو، في مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة.

عقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في قاعة مكتبة مصر العامة بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، وعدد كبير من كبار علماء الآثار في مصر والشرق الأوسط وأساتذة الآثار بجامعتي الأقصر والفيوم.

ويتضمن المؤتمر عدة محاور منها تأثير التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والتراثية والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها والتطبيقات الحديثة فى تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة فى مجال الآثار والتراث المادى واللامادى واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة فى المواقع الاثرية والتراثية والمتاحف وايضا محور عن الدراسات التاريخية والاثرية والفنية ذات الصلة بمجالات الآثار المختلفة والمتاحف والتراث.

ويتم على هامش المؤتمر تنظيم  رحلة إلى المعالم والمواقع الأثرية والتراث والمتاحف بمدينة الاقصر.

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اليونسكو مكتبة مصر العامة محافظة الأقصر رئيس جامعة الأقصر المكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة

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