محافظ شمال سيناء يُهنئ العاملين بالنيابة الإدارية على عودة العمل بفرع العريش

زار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، مقر النيابة الإدارية في العريش، وكان في استقباله المستشار محمد عبد الحميد، رئيس النيابة الإدارية.

شارك في الزيارة كل من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير لهيئة النيابة الإدارية في شمال سيناء، في منع ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة بشمال سيناء وتحقيق قيم العدل وسيادة القانون.

وأكد “شوشة” علي توفير الدعم الكامل من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء مهامها وتحقيق العدالة، لافتًا الي تجهيز المحافظة للمكان وتوفير الاستراحات الخاصة بالمستشارين وتأثيثها وتزويدها بكافة وسائل وسبل الراحة.

ووجه المستشار محمد عبد الحميد رئيس النيابة الإدارية، الشكر لمحافظ شمال سيناء على زيارته لمقر النيابة العريش وتهنئة المستشارين بعودة مقر النيابة الي العريش، مؤكدًا على أن وجود النيابة في العريش انجاز، للقيام بمهامها علي أكمل وجه وسرعة الإجراءات.

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