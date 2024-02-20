محافظ أسوان يستجيب لـ «إعلام النواب» بإستثناء المناطق الأثرية من تخفيف أحمال الكهرباء

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن المسئولية مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ونعمل على قلب رجل واحد فى تكامل وتناغم، مع سرعة التفاعل مع المطالب الجماهيرية، وجبر خواطر البسطاء بما يصب فى صالح المواطن ويلبى إحتياجاته، ويحقق المصلحة العامة بأفكار ورؤى مستنيرة خارج الصندوق مع تعظيم إيرادات الدولة، والسعى المتواصل لزيادة الحركة السياحية وفقًا لرؤية مصر 2030

وأعلن المحافظ خلال استقباله وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادرمصطفي وكيل اللجنة تدخله بشكل مباشر لحل أى ملاحظات تم رصدها من قبل اللجنة ، ومنها إستثناء المناطق والمزارات السياحية والأثرية من منظومة تخفيف الأحمال لضمان إنتظام التيار الكهربائى بها، وبالتالي إستمتاع السائحين بها .

واستعرض اللواء أشرف عطية الإنجازات التى فى قطاع التطوير والتجميل التى شهدتها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون فى أبهى صورها بشكل نموذجى وراقى ومبهر أمام ضيوفها من الأفواج السياحية والزائرين، وذلك وسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو الذى سبقه تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية التحتية، فضلًا عن المشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومنظومة التأمين الصحى الشامل بما يساهم فى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني.

وأكد على أكتمال مشروع التحول الرقمى ومنظومته مما يصب فى مصلحة المشروعات الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتدريب العاملين بالقطاع السياحى على رافد جديد وهو سياحة مشاهدة الطيور لإستغلال مقوماتها الطبيعية، وتخصيص أقسام بمستشفيات التأمين الصحى للعلاج السياحى، والإرتقاء بالسياحة العلاجية والنقاهة، وتدريب السكان المحليين للقيام بتلك العلاجات على أسس علمية، وهو ما توازى مع تنفيذ مشروع تطوير شامل وإبراز الهوية البصرية على مختلف المواقع التى تم تطويرها، وجارى العمل على إكتمال الممشى الزجاجى بكورنيش النيل، علاوة على الزخم الثقافى والفنى والمتمثل فى العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية الدويلة، ومنها أيادى مصر للحرف التراثية، والتمور، وأسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون، والمحافظات الحدودية، وتعامد الشمس، وأشار أشرف عطية بأنه تكامل مع ذلك إنجاز بعض المشروعات الثقافية مؤخرًا كمكتبة مصر العامة، والدورة الـ 28 للسمبوزيوم، إلى جانب مشروعات وأفكار مستقبلية يتم دراستها مثل أوبرا نفرتارى للمؤلف الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وإستراحة نقطة مدار السرطان على طريق أسوان / أبو سمبل البرى، فضلًا عن تنظيم مهرجان أفلام المرأة، لافتًا إلى أن المحافظة تقوم أيضًا برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية والأثرية من خلال رفع البنية التحتية والطرق والمداخل والمبانى المحيطة، وتطبيق المنظومة الرقمية لتأمين الطرق والمركبات والأفراد، وتولى المحافظة أيضًا عناية كبيرة، وإهتمام بالبيئة الخضراء والطاقة النظيفة من خلال تحويل سيارات التاكسى للعمل بالغاز الطبيعى ومشروع الطاقة الشمسية فى بنبان وفارس.

وأشاد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بالفكر والوعى المتحضر والراقى لمحافظ أسوان، والجهود المكثفة التى تم بذلها من فريق العمل المعاون له مما ساهم فى تحويل أسوان لبانوراما جمالية لمسوها على أرض الواقع من خلال زياراتهم للمواقع المختلفة، فضلًا عن ما لمسوه من المواطنين لإحترامهم لشخص المحافظ، فى ظل إهتمامه وحرصه على جبر خواطرهم من خلال التفاعل المباشر مع مطالبهم ومشاكلهم، وتكليف المسئولين بالحل الفوري لها، وتسخيره لكافة وسائل التواصل لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل، معبرين عن شكرهم للواء أشرف عطية لحفاوة الإستقبال.

ووجه النائب الدكتور نادر مصطفي، الشكر للمحافظ على قراره بإستثناء المناطق الأثرية والسياحية من تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء،مطالبا بضرورة إنشاء الطريق الواصل إلى معبد عمدا والسبوع، حيث أن اللجنه أوصت بضرورة إستكمال الأعمال لافتتاح هذا المعبد الهام،ولم يتم حتى آلان اتخاذ اى إجراءات لتطويرة. ورد محافظ أسوان أن الطريق يحتاج ميزانية كبيرة ولابد من تدخل عدة جهات الآثار والرى والمحافظة لتوفير الميزانيه المطلوبه لتشابك جهات الولايه.

وأشاد النائب عصمت زايد عضو اللجنة، بالتطوير التى شهدته أسوان،مشددا على ضرورة إستمرار التطوير فى مختلف المناطق السياحيه والأثريه،بإعتبار أسوان عاصمة للثقافه والسياحه،وتضم الكثير من المعابد والمناطق الأثرية.

وأشارت النائبة منى عمر، إلى أن السياح الروس تواجههم مشكلة عدم تفعيل الفيزا الخاصة بهم فى معظم الدول الخارجية ،ويجدون صعوبة فى التعامل أو قطع التذاكر فى المناطق الاثريه والسياحية،ورد المحافظ بأن الدكتور خالد شريف مساعد وزير الآثار للتحول الرقمى،وعد بحل المشكلة.

وأشارت النائبة ضحا عاصى، إلى إرتفاع قيمة الرسوم السنوية " الجعول" لأصحاب المراكب السياحية ،ونحن فى حاجه إلى دعم السياحه،والتكلفه المرتفعه من الرسوم تؤثر على حركة السياحه،علما بأن المراكب السياحية تضم نسب كبيرة من العمالة،ولابد من دعم السياحه وإزالة كافة العوائق أمام العاملين،لجلب العمله الصعبه،ورد المحافظ بأن وزارة الرى هى المسئولة عن تحديد الرسوم وتمت مخاطبتهم لتخفيضها ولم تتعاون فى هذا الأمر.